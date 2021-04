Girolomoni, Penne Farina di Farro

La Girolomoni è una cooperativa di agricoltori specializzata nella produzione di pasta biologica. È stata fondata da Gino Girolomoni, pioniere del biologico in Italia, che non si è fermato soltanto alla fase produttiva, ma ha stimolato anche un’attività di divulgazione rivolta a chi è sensibile a uno stile di vita sostenibile, a un modo consapevole di nutrirsi e farsi del bene. Trafilata al bronzo ed essiccata a basse temperature in tempi molto lunghi (circa 24 ore per la pasta lunga e circa 8 ore per la pasta corta), al fine di mantenere tutti i principi nutritivi ed organolettici del grano anche nella pasta : così sono prodotte le penne di farina di farro, altamente digeribili e ottenute solo farro triticum dicoccum, minuziosamente selezionato e coltivato sulle colline umbre e marchigiane, con metodo rigorosamente biologico. Il farro è un cereale antico, ricco di fibre, proteine e principi nutritivi che si ritrovano anche nel prodotto finito grazie all'utilizzo, come accennato, alla tipologia di essicazione usata.

