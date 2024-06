gliAironi, Riso Affumicato

gliAironi da cinque generazioni dedica la propria esistenza al miglioramento delle condizioni colturali nelle Grange vercellesi. Al centro della produzione aziendale il riso Carnaroli di cui vengono selezionate le migliori partite nella ricerca dell’eccellenza. Come nel caso del loro Riso Affumicato ottenuto da Carnaroli affumicato con legno di ciliegio per 14 ore. Il risultato è un riso dalle morbide note legnose, intense all’olfatto e piacevolmente delicate al palato. Un prodotto unico ed esclusivo - gliAironi sono i soli produttori in Europa - che si presta per la preparazione di risotti fuori dagli schemi ma anche come piatto da accompagnamento per carne, pesce, selvaggina e verdure a cui dona contrasti di aromi e gusti. Michele Perinotti, CEO e tecnologo alimentare, ha consentito ai più rinomati Chef internazionali di scegliere il riso gliAironi riconoscendovi una personalità straordinaria in cucina. gliAironi è anche pasticceria secca con i biscotti a base di farina di riso gluten free.

