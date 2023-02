Gran Caffè Gambrinus, Pastiera Napoletana

La Pastiera è un dolce tipico napoletano la cui origine si perde nella notte dei tempi. Si dice ricollegarsi ad un dolce pagano a base di ricotta, offerto a Cerere, per inneggiare all’arrivo della primavera. La Pastiera si chiama così in quanto la pasta frolla che si usa per la lavorazione, viene fatta riposare un giorno. Quindi per realizzarla si usa “la pasta del giorno prima”, cioè “la pasta di ieri”, che nel dialetto napoletano si dice: “a past ra ier”, e da qui il nome “Pastiera”. Sulla preparazione ci sono due “scuole di pensiero” diverse: la più antica insegna a mescolare alla ricotta delle semplici uova sbattute. La seconda, raccomanda di aggiungere una densa crema pasticciera, per rendere la consistenza più leggera e morbida. Quella proposta dallo storico Gran Caffè Gambrinus - locale che affaccia in piazza del Plebiscito e che negli anni è stato ritrovo di personaggi del calibro di Oscar Wilde, D’Annunzio e Matilde Serao - è fatta con la prima preparazione, l’unica da considerarsi quella tradizionale.

Copyright © 2000/2023