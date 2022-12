Hennessy, Very Special Cognac

Nonostante gli oltre 250 anni di attività, Hennessy, la più importante Maison de Cognac al mondo, si conferma una delle realtà più innovative e dinamiche del settore, grazie a un approccio pionieristico che le permette di dialogare e confrontarsi con il mondo della creatività in tutte le sue declinazioni. È soprattutto il movimento dell’urban culture a ispirare la visione della Maison, come dimostra la serie di limited editions dedicate a Hennessy Very Special negli ultimi dieci anni, un progetto fondato sulla collaborazione con talenti internazionali nei più disparati campi artistici (dagli street artists Pantone e Faith XLVII fino ai multidisciplinari gemelli Bourgeois, in arte Les Twins, che hanno firmato l’edizione limitata di Hennessy Very Special nel 2021). Hennessy Very Special oggi conferma la propria attenzione per il “moderno”, legando il proprio nome ad Onitsuka Tiger, il brand giapponese apprezzato per le sue collezioni contemporanee che uniscono la moda allo sport e l’heritage all’innovazione.

Copyright © 2000/2022