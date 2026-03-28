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I Quaderni di WineNews - Il Barolo
28 Marzo 2026, ore 14:00
Numero:
245
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Marzo 2026
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Giacomo Conterno, Docg Barolo Monfortino Riserva 2019
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28 Marzo 2026
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Il futuro del Barolo sta nei suoi Cru
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Oddero, Docg Barolo Bussia Vigna Mondoca Riserva 2020
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Pio Cesare, Docg Barolo Mosconi 2022
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Damilano, Docg Barolo Cannubi 2022
27 Marzo 2026
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Prunotto, Docg Bussia 2021
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Ettore Germano, Docg Barolo del Comune di Serralunga d’Alba 2022
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Burlotto, Docg Barolo 2022
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Fortemasso, Docg Barolo Castelletto 2022
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Best Buy
Marchesi di Barolo, Docg Barolo Sarmassa 2021
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La Spinetta, Docg Barolo Vürsù Vigneto Campè 2005
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