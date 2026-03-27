Belsit in Langa - La Morra (CN)

A La Morra, il ristorante Belsit in Langa di Roberto Conterno offre un’esperienza gastronomica che valorizza la tradizione piemontese con un approccio contemporaneo. La cucina propone piatti gourmet dalla cucina di territorio più autentica, come gli antipasti di vitello tonnato; la battuta di fassona con il tartufo nero; il tortino di zucca, fonduta di Raschera olio al prezzemolo. Tra i primi, il plin ai tre arrosti con il loro ristretto o il tajarin ai 30 tuorli con ragù di salsiccia di Bra. Tra i secondi, la guancia di vitello al Barolo con soffice di patate o le animelle fritte, porri, carote in agrodolce e fondo bruno. E per finire, il tortino al cioccolato fondente, gelato allo zabaione o il semifreddo alle nocciole caramellate, salsa al cacao. In carta, una selezione ampia e profondissima di vini delle Langhe e del Monferrato.

(fp)

DALLA CARTA DEI VINI DI “BELSIT IN LANGA”

> Nervi, Spumante Dosaggio Zero Rosé Jefferson 2019 - € 85,00

Spumante fragrante e ben profilato dal sorso sapido e dinamico

> Domenico Clerico, Barolo del Comune di Monforte d’Alba 2021 - € 70,00

Ottima espressione del Nebbiolo coltivato a Monforte d’Alba

> Fratelli Alessandria, Barolo Gramolere 2013 - € 130,00

Un Barolo dai tratti raffinati e di esecuzione ineccepibile

> Giacomo Conterno, Barolo Cerretta 2019 - € 300,00

Una delle etichette di riferimento del Barolo

> Giovanni Rosso, Barolo Vigna Rionda Ester Canale 2021 - € 530,00

Barolo dal carattere raffinato e dallo stile ben leggibile

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