Pastificio Defilippis, Ravioli del Plin

Il Pastificio Defilippis lega Casa Savoia alla famiglia Damilano. Fu infatti il cuoco della dinastia regale, Domenico Toso, ad aprire il suo laboratorio nel 1872, una volta tornato a Torino. La famiglia Defilippis rileva l’attività negli anni Quaranta del secolo scorso, dandogli il suo nome e ampliando e rinnovando i locali. Nel 2008 la famiglia Damilano subentra alla precedente proprietà, aggiungendo un ristorante e una gastronomia con una ricca e golosa scelta di “take away”. La specialità del pastificio è da sempre la pasta fresca all’uovo fatta a mano, tipica della tradizione piemontese e forte delle ricette infallibili, tramandate nel tempo da mani esperte e di professionalità “regale”. C’è la pasta classica o quella ripiena e, in questo caso, le margherite, i ravioli e gli agnolotti, possono contenere diversi ripieni a seconda delle stagioni: fonduta e tartufo, magro, noci e gorgonzola, zucca o verdura e molto altro. Ma che pastificio piemontese sarebbe senza i classici ravioli “del plin”? Plin in piemontese significa “pizzicotto”, gesto necessario per chiudere a mano ogni singolo raviolo. Tradizione vuole che il ripieno sia di arrosto, perché una volta era il modo per finire gli avanzi di carne, con il suo intingolo a fare da condimento. Considerato l’intento originario, però, probabilmente questi ravioli potevano in effetti contenere anche altro cibo recuperato. Il Pastificio Defilippis usa 50 rossi d’uovo per ogni chilo di farina e, per il ripieno classico, tre arrosti di fassona piemontese, coniglio e maiale.

(ns)

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