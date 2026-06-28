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I Vini di WineNews
I Vini di WineNews - N. 421
28 Giugno 2026, ore 09:00
Numero:
421
Tiratura:
12000 Enonauti
Periodo:
Dal 28 Giugno al 4 Luglio 2026
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In questo numero
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Pieve Santa Restituta, Docg Brunello di Montalcino Rennina 2021
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Montezovo, Doc Garda Bianco Morenella 2025
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Ayala, Aoc Champagne Brut Majeur
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Bortolomiol, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut Audax 2024
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Ascevi Luwa, Doc Collio Pinot Grigio Grappoli 2024
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Mamù, Paste di Meliga
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