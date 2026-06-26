Tenute del Cabreo, Spumante Brut Blanc de Blancs La Pietra 2021

Chi ha detto che le alte colline del Chianti Classico sanno parlare solo la lingua dei grandi rossi? Con La Pietra Metodo Classico, le Tenute del Cabreo - parte delle Tenute Folonari - firmano una scommessa affascinante, dimostrando che lo Chardonnay allevato a Panzano può trasformarsi in una bollicina d’eccezione, capace di competere con i territori spumantistici più blasonati. Ambrogio e Giovanni Folonari ha scelto di assecondare la naturale freschezza delle uve provenienti dai vigneti più alti, traducendola in un Brut Blanc de Blancs che unisce il sole della Toscana al rigore del metodo tradizionale. Il lunghissimo riposo sui lieviti in cantina, che supera i quaranta mesi, forgia un carattere unico. Nel calice l’annata 2021: incontriamo un perlage finissimo e continuo, accompagnato da un ventaglio di profumi sorprendente, che spazia dai classici sentori di crosta di pane appena sfornato e agrumi, rosmarino e un sorprendente tocco finale di zenzero. In bocca è una carezza vibrante, secca ed elegantissima, dove la ricchezza tipica del vitigno si sposa con una mineralità salina che invita immediatamente al sorso successivo. Una bollicina di assoluto prestigio e standing internazionale, ideale per aprire i momenti speciali, per accompagnare crudi di mare o una raffinata frittura. Sorprende, infine, la capacità di invecchiamento che per questa bollicina è il fiore all’occhiello. Pazienza ripagata.

(Gilberto Bertini)

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