Bibi Graetz, Toscana Igt Bianco Testamatta 2025

L’azienda di Bibi Graetz, al secolo Dan Erlan Graetz, nasce a Fiesole nel 2000 dai primi 2 ettari piantati a Vincigliata, per arrivare agli attuali 50, dislocati su appezzamenti situati nella Rufina, a Greve (Lamole), a Panzano, a Siena e sull’Isola del Giglio. Il Sangiovese in purezza “Testamatta”, uscito per la prima volta con la vendemmia 2000, è senz’altro il vino bandiera della cantina fiesolana. Con l’annata 2016 si è aggiunto anche il “Testamatta” Bianco. La versione 2025 - ottenuta da uve Ansonica provenienti dall’isola del Giglio e maturato in parte in acciaio e in prevalenza in barrique - si presenta di colore giallo paglierino scarico. Al naso si caratterizza per i rimandi aromatici agli agrumi, alla pera, e ai fiori bianchi. In bocca il sorso è sapido, dallo sviluppo continuo e dal finale persistente dai toni balsamici. La stessa “duplicazione” è stata realizzata anche con l’altro vino simbolo aziendale, il Sangiovese in purezza “Colore” - anch’esso uscito per la prima volta con l’annata 2000 - affiancato dal “Colore” Bianco sempre da uve Ansonica dell’isola del Giglio, uscito per la prima volta con l’annata 2018. A completare la gamma delle etichette aziendali ancora una “coppia”, composta dal “Casamatta” Rosso (Sangiovese) e il “Casamatta” Bianco (Ansonica), articolata poi con il “Soffocone di Vincigliata” (Sangiovese) e lo spumante metodo Charmat “Bollamatta” (da uve Sangiovese).

(gm)

Copyright © 2000/2026