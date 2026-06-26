La Collina dei Ciliegi, Doc Valpolicella Superiore Peratara 2020

La Collina dei Ciliegi è una realtà produttiva ideata e realizzata nel 2005 per costruire un solido progetto che valorizzi le potenzialità del veronese enoico. Di proprietà della famiglia Gianolli, la tenuta si trova ad Erbin di Grezzana in Valpantena, tra viti e ciliegi (da cui il nome), e conta attualmente su 48 ettari a vigneto per una produzione media che tocca le 120.000 bottiglie. Ampio il portafoglio delle etichette realizzate, così come la capacità di penetrazioni sui mercati più significativi. Siamo sulle colline tra le più vocate della provincia di Verona, dove si trovano i vigneti e la cantina di proprietà e da cui nascono vini rossi intensi, come l’Amarone, il Ripasso, il Corvina e il Valpolicella Superiore, e bianchi freschi e delicati, come la Garganega. Vini, quelli a marchio La Collina dei Ciliegi, tendenzialmente aderenti al terroir di appartenenza, sebbene declinati con cifra moderna, dotati di buona espressività e non privi di originalità anche guardando alle tecniche utilizzate in cantina. Il Valpolicella Superiore Peratara 2020, ottenuto dall’omonimo vigneto, matura per 2 anni in botte grande, tonneaux, barrique e anfora. Di colore rosso rubino brillante con qualche venatura granata, al naso fa predominare un rigoglioso fruttato che rimanda ai frutti di bosco e alle ciliegie, con tocchi speziati; al sorso, invece, è morbido e dai tannini soffici, terminando in un finale ancora fruttato.

(gm)

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