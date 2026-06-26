Pascolo, Doc Collio Sauvignon Blanc 2024

I vigneti dell’azienda Pascolo, realtà produttiva dall’impronta squisitamente familiare e fondata nel 1974, si trovano sulla collina di Ruttàrs, nella parte meridionale di Dolegna del Collio. I 6 ettari e mezzo di vigna fanno da contorno alla cantina e sono allevati con le varietà classiche di questo areale friulano: Ribolla Gialla, Malvasia, Riesling, Sauvignon Blanc, Friulano, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Merlot e Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, che originano una produzione complessiva attestata sulle 20.000 bottiglie annue. Il portafoglio etichette aziendale è articolato ed è formato da tre linee principali: l’“Etichetta Bianca” - che comprende un Collio Pinot Bianco, il Collio Bianco “Agnul” e il Collio Merlot “Sveva” - la “Selezione” - con il Collio Bianco “Studio in Bianco”, l’Igt “Pascal” da uve Cabernet Sauvignon e il Collio Rosso “Rosso di Ponca” - e la “Classica” - linea composta dai Collio Ribolla, Pinot Bianco, Friulano, Malvasia, l’Igt Rosso Cabernet Sauvignon e lo spumante Dosaggio Zero “Bolla Gialla” (da uve Ribolla Gialla, Pinot Grigio e Riesling). Il Collio Sauvignon Blanc 2024, maturato in acciaio per 9 mesi, profuma di salvia, foglia di peperone, ananas, pompelmo e frutto della passione. In bocca il sorso è pieno ed avvolgente, dallo sviluppo tendenzialmente sapido e dal finale persistente e fragrante, che torna su toni fruttati a cui si aggiunge anche un leggero tocco balsamico.

(fp)

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