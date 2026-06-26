Locanda delle Vigne - Cormòns (GO)

La Locanda alle Vigne di Cormòns ruota in modo paradigmatico intorno alla parola “territorio”, su cui lo Chef Saša Zerial e la sous chef Isabel Cher hanno costruito la loro idea di cucina. Siamo nel cuore del Collio, dove questo locale ha cominciato la sua avventura di recente, nel 2024, a seguito di una completa ristrutturazione dell’azienda vitivinicola Subida di Monte, che nel 2020 ha visto un passaggio di proprietà dalla famiglia Antonutti alla famiglia Scarpa. I piatti sono ben focalizzati in un’offerta che poggia su quelli che rispondono al richiamo dei sapori della tradizione e quelli che ricordano la cucina di un bistrot di una grande città. Il tutto giocato con un bell’equilibrio, dove recitano il ruolo di protagonista le materie prime locali - quasi sempre proveniente da produttori di prossimità -, dando ritmo ad una cucina che sa essere moderna e dinamica, senza però dimenticare la tradizione. La cura dei dettagli dà stile moderno al design del locale, tutto concentrato nel “raccontare il territorio”.

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