Pighin, Doc Collio Malvasia 2025

I fratelli Luigi, Ercole e Fernando Pighin hanno fondato questa realtà produttiva nel 1963 a partire dai vigneti di Risano, nei pressi di Pavia di Udine, per poi, nel 1968, acquistare un ulteriore nucleo di terreni vitati a Spessa di Capriva nel Collio. Nel 2004 l’azienda passa a Fernando Pighin, che la gestisce insieme alla moglie Danila e ai figli Roberto e Raffaela, ed oggi l’azienda dispone di 176 ettari a vigneto, che si traducono in una produzione che supera il milione di bottiglie, pur rimanendo una cantina a conduzione familiare. Articolatissima la gamma delle etichette aziendali. Sotto la denominazione Collio troviamo, il “Sorelli” e poi, un Pinot Grigio, un Sauvignon, una Ribolla Gialla, uno Chardonnay, una Malvasia, un Friulano, un Merlot e un Cabernet. I vini a denominazione Friuli Grave sono Pinot Grigio, Pinot Bianco, Sauvignon, Chardonnay, Friulano, Merlot, Cabernet Sauvignon e Refosco. Sul fronte degli Igt ci sono invece il “Virdis” (a base delle varietà resistenti Sauvignon Nepis, Sauvignon Ritos, Soreli e Fleurtai), un rosato da uve Refosco e una Ribolla Gialla. Concludono l’offerta due spumanti, uno da uve Ribolla e uno da uve Prosecco. Il Collio Malvasia 2025 profuma di frutta tropicale e agrumi, con qualche rimando terroso. In bocca il vino si muove scorrevole, succoso e fruttato, sviluppandosi con buona fragranza e terminando con un finale persistente e non privo di sapidità.

(fp)

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