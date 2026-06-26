Billecart-Salmon, Aoc Champagne Brut Blanc de Blancs Nicolas François 2012

La cuvée Nicolas François nasce nel 1964 come omaggio al fondatore della Maison Billecart-Salmon e rappresenta una delle espressioni più compiute del suo savoir-faire nell’arte dell’assemblaggio. Il millesimo 2012 è costruito esclusivamente su Grands e Premiers Crus, con il 60% di Pinot Nero proveniente dalla Montagne de Reims e dalla Vallée de la Marne, in particolare Mareuil-sur-Aÿ, Aÿ e Verzenay, e il 40% di Chardonnay della Côte des Blancs, da Mesnil-sur-Oger, Chouilly e Avize. La vinificazione prevede una quota del 10% in fûts tradizionali, elemento che contribuisce ad ampliare il profilo del vino senza appesantirne la naturale eleganza, mentre la maturazione sui lieviti per 120 mesi ne definisce profondità, precisione e prospettiva evolutiva. Il dosaggio contenuto a 3,8 g/l risulta pienamente integrato e lascia emergere l’impronta calcarea della cuvée. Una cuvée dal profilo che unisce intensità del frutto e complessità minerale, con note di susina gialla, clementina, mandorla leggermente tostata, acacia e biancospino. Il sorso è teso ma avvolgente, sostenuto da una materia matura che richiama biscotto all’orzo, il limone candito, sfumature di vaniglia Bourbon e cannella. La trama resta salda e verticale, con una potenza controllata dalla freschezza e da una vinosità elegante. Il finale, lungo e saporito ha note evolutive e anticipa insieme maturità e capacità di invecchiamento.

(Chiara Giovoni)

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