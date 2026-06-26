Ascevi Luwa, Doc Collio Pinot Grigio Grappoli 2024

Ascevi è il toponimo della località di Asci a San Floriano in Collio, piccolissimo borgo di appena 700 anime che si trova a un sorriso dal confine fra Italia e Slovenia. Qui, nel 1972, Marjan Pintar e la moglie Loredana hanno piantato la loro prima vigna, e sempre qui hanno deciso di crescere: i loro figli, innanzitutto - Luana e Walter, le cui iniziali formano il “cognome” dell’azienda - ma anche l’azienda, che oggi conta su un totale di 30 ettari di vigneto, superando i confini del Collio per approdare anche sull’Isonzo. Scelta che accomuna molte aziende del luogo, vista la differenza e, al contempo, la vicinanza di due territori dal clima simile (temperato dalle Prealpi Giulie e mitigato dalle brezze marine proveniente da sud) ma dal suolo molto diverso (ponca friabile sulle colline del Collio, argilla con ghiaia e ciottoli nella piana dell’Isonzo). I vitigni che coltivano sono quelli ormai tipici della zona: Cabernet Sauvignon, Ribolla Gialla, Tocai Friulano, Sauvignon Blanc, Chardonnay e Pinot Grigio. Quest’ultimo esce in due versioni: Ceròu e Grappoli. Quest’ultimo proviene dai migliori grappoli di San Floriano e macera brevemente a freddo sulle sue bucce. Dal colore dorato con accenni rosati, la versione 2024 risulta subito balsamica, di erbe aromatiche spontanee, arricchita da note di pesca e violetta. Il sorso è dolce e sapido, scorre centrale e saporito, lasciando persistenza materica in bocca.

(ns)

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