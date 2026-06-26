Rathfinny, Pdo Sussex Brut Blanc de Blancs 2018

Il fenomeno dei cosiddetti “Bretagne”, ormai non è più una novità e può vantare una storia quasi trentennale. Complice il “global warming” - ma, soprattutto, una buona dose di intraprendenza - nelle zone più temperate del sud dell’Inghilterra si sta consolidando una produzione spumantistica, dalla qualità sempre più significativa: anche sotto la spinta, non meno influente, di molte Maison francesi che hanno attraversato la Manica, per piantare poco oltre le bianche scogliere di Dover. Rathfinny è una realtà produttiva posta nella contea del Sussex, nel sud dell’Inghilterra presso l’areale delle South Downs, coltivato fin dal Medioevo. Il suo percorso enoico è cominciato nel 2010, quando i coniugi Mark e Sarah Driver hanno piantato i loro primi 20 ettari a vigneto, oggi diventati oltre 90, allevati, naturalmente, in prevalenza a Pinot Nero, Chardonnay e Pinot Meunier. La gamma delle etichette di Rathfinny, dal 2022 protetta dalla Dop “Sussex Sparkling”, comprende gli spumanti Classic Cuvée, Rosé, Blanc de Blancs e Blanc de Noirs, a cui si aggiungono i vini fermi a marchio “Cradle Valley” (ottenuti da uve Pinot Grigio, Chardonnay e Pinot Nero). Il Blanc de Blancs 2018 profuma di agrumi, fiori e frutti bianchi e spezie con tocchi leggermente tostati. In bocca il sorso è fragrante, cremoso ed avvolgente, dalla carbonica ben dosata e dal finale lungo e appagante di nuovo su toni agrumati.

(are)

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