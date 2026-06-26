Mamù, Paste di Meliga

Le paste di meliga sono biscotti da pasticceria tipici di molte zone del Piemonte occidentale, che hanno per ingrediente base la farina di granoturco. Le paste di meliga hanno una pezzatura e una forma variabile, un colore dorato, una consistenza croccante e granulosa, un sapore dolce in cui si distingue bene l’apporto del burro. Sono prodotti nell’intero territorio della Regione Piemonte, ma nella zona di Barge nel Saluzzese (dove forse sono nate, insieme ai paesi di Pamparato e Vicoforte nel Monregalese) assumono il nome di “Batiaje”, perché questi dolci, prodotti con farina di mais, un tempo erano offerti agli invitati durante la festa del battesimo: “fè batiè”, in piemontese, significava infatti “festeggiare il nascituro”. Ad Alessandria li produce l’azienda familiare Mamù - fondata da Franca Tomasone - insieme ad altri deliziosi biscotti, petit fours, meringhe, pani dolci e torte. Le loro Melighette sono allungate e rigate, arricchite di farina di mais Ottofile e dalla scorza fresca dei limoni di Amalfi.

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