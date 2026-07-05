Menu
EN
Notizie
Italia
Mondo
Non solo Vino
Edicola
La Cantina di WineNews
Su I Vini di WineNews
Su I Quaderni di WineNews
A Tavola
WineNews TV
Video
Audio
On Wine
Letto per voi
Newsletter
La Prima di WineNews
I Vini di WineNews
I Quaderni di WineNews
Italian Weekly WineNews
E inoltre
Dicono di noi
Chi Siamo
Sondaggi
Meteo
Seguici
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
LinkedIn
Mercoledì 08 Luglio 2026 - Aggiornato alle 18:10
Italia
Mondo
Non solo Vino
Newsletter
La Cantina di WineNews
Dicono di noi
Winenews TV
I Vini di WineNews
Home
›
Newsletter
›
I Vini di WineNews
I Vini di WineNews - N. 422
05 Luglio 2026, ore 09:00
Numero:
422
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 5 al 11 Luglio 2026
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Oddero, Docg Barolo 2022
03 Luglio 2026
I Vini
Marco Felluga, Doc Collio Pinot Grigio Mongris 2024
03 Luglio 2026
I Vini
Carpenè Malvolti, Docg Conegliano Prosecco Superiore Brut Revival 1924 2025
03 Luglio 2026
I Vini
Jacquesson, Aoc Champagne Extra Brut Cuvée n° 749
03 Luglio 2026
I Vini
Della Gherardesca, Costa Toscana Igt Rosato Sibilla 2025
03 Luglio 2026
I Vini
Domaine Bruno Clavelier, Aoc Vosne Romanée Vieilles Vignes La Combe Brûlée 2019
03 Luglio 2026
I Vini
Contratto, Docg Alta Langa Pas Dosè 2022
03 Luglio 2026
I Vini
Cordero di Montezemolo, Doc Langhe Arneis 2025
03 Luglio 2026
I Vini
Ciacci Piccolomini d’Aragona, Docg Brunello di Montalcino Pianrosso 2021
03 Luglio 2026
I Vini
San Giaime, Spumante Extra Brut Sotto Sale 2022
03 Luglio 2026
I Vini
San Felice, Docg Chianti Classico Gran Selezione Castelnuovo Berardenga San Vito 2021
03 Luglio 2026
I Vini
Villa Le Prata, Doc Rosso di Montalcino 2024
03 Luglio 2026
I Vini
BiancaVigna, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Collalto Extra Dry 2025
03 Luglio 2026
I Vini
Tenuta Rocca, Docg Barolo del Comune di Serralunga d’Alba 2022
03 Luglio 2026
Zoom
Frantoio Sant’Agata - Pandolce Ligure
03 Luglio 2026
Ristorante
Planisium - Roma
03 Luglio 2026