Marco Felluga, Doc Collio Pinot Grigio Mongris 2024

Dall’Istria a Grado, da Grado al Collio, sempre alla ricerca di terre vocate alla coltivazione della vite: è questo il Leitmotiv che ha accompagnato per 150 anni l’errare della famiglia Felluga, iniziata con Michele, seguito dal figlio Marco e dal nipote Giovanni. Quest’ultimo nel 1920 si trasferisce a Grado, produce con successo vini da Refosco e Malvasia fino al primo dopo guerra, quando si trasferisce nuovamente, questa volta nel Collio. Qui è suo figlio Marco ad aggiungere un altro tassello di successo alla storia di famiglia: fonda l’azienda sua omonima e la eleva a punto di riferimento del territorio, insieme al cru di Tenuta Russiz Superiore comprata nel 1967. Dopo Roberto Felluga (figlio di Marco), oggi è la sesta generazione con Ilaria Felluga a portare il testimone, dal 2024 sostenuto da Tommasi Family Estates. La produzione media di 550.000 bottiglie dai 100 ettari vitati punta sulla produzione di bianchi (sdoganando anche quelli da invecchiamento), suddivisi fra Friulano, Ribolla Gialla, Chardonnay, Sauvignon Blanc e Pinot Grigio. Quest’ultimo, nel Mongris (composto da “monovarietale” e “grigio”), macera a freddo, fermenta senza bucce in acciaio, e vi sosta sui lieviti per sei mesi. Ne risulta un vino dorato, nella versione 2024, profumata di agrumi, fiori di biancospino e cenni di vaniglia; il sorso, prima dolce e poi sapido, ha trama larga e generosa di mandorla, crema, di nuovo fiori e agrumi.

(ns)

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