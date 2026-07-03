Domaine Bruno Clavelier, Aoc Vosne Romanée Vieilles Vignes La Combe Brûlée 2019

Il Vosne Romanée Vieilles Vignes La Combe Brûlée 2019 è un Pinot Nero che profuma di fragola, ciliegia e ribes, con tocchi di viola, sottobosco, spezie ed erbe aromatiche. In bocca il sorso è sapido, fragrante e ben profilato, dalla trama tannica fine ed articolata e dal finale lungo e persistente ancora sul frutto e le spezie. Il Domaine Clavelier è presente nella sottozona di Vosne-Romanée dalla fine del XVIII° secolo, ma fino agli anni Novanta del secolo scorso vendeva la sua produzione a terzi. La svolta avviene quando Bruno Clavelier, dopo una carriera rugbystica, ha deciso di occuparsi della proprietà di famiglia, diplomandosi in enologia a Digione e passando dal campo da rugby a quello vitato. Nel 1992 ha imbottigliato i primi vini, che sono emersi da subito nel panorama borgognone. La tenuta può contare su un patrimonio di vecchie vigne, piantate tra gli anni Trenta e Quaranta del Novecento, da selezione massale delle vecchie piante del Domaine, ed oggi sono allevate in biologico e biodinamica. Le vinificazioni sono condotte in modo tradizionale, in tini di rovere aperti, utilizzando parte delle uve a grappolo intero, in percentuale che varia a secondo dell’annata. Le fermentazioni si svolgono con l’utilizzo di soli lieviti indigeni e rimontaggi sono leggeri. I vini maturano per un periodo di 16-18 mesi in barrique, solo per un terzo nuove, e sono imbottigliati senza chiarifica o filtrazione.

(are)

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