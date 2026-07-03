Tenuta Rocca, Docg Barolo del Comune di Serralunga d’Alba 2022

Si apre lentamente il naso di questo Barolo 2022 da Serralunga D’Alba, rivelando prima note di frutta rossa e spezie dolci, poi erbe aromatiche e, infine, una virata verso una tonalità più scura di mora, dolcissima. Il sorso è molto saporito - tornano i frutti e le spezie e si aggiungono i fiori appassiti - ma non ne risulta appesantito, grazie a un buon apporto acido e sapido, ad un tannino agile e al calore moderato. Un Barolo complesso ed equilibrato, risultato di una fermentazione e maturazione in botti grandi di rovere di Slavonia e 10 mesi di affinamento in bottiglia. I grappoli di Nebbiolo provengono dal vigneto di Baudana a Serralunga d’Alba, coltivato su 1,2 ettari a 320 metri di altezza, su un suolo relativamente giovane di marne calcareo-argillose dalla buona disponibilità idrica. La conduzione è biologica dal 2014 e coinvolge per intero tutte le proprietà dell’azienda che arrivano a 20 ettari: oltre che a Baudana, la famiglia Ciravegna - che è in attività a Monforte d’Alba dal 1986 a partire da Nebbiolo, Barbera e Dolcetto, con la seconda e terza generazione oggi a gestire l’azienda - possiede anche vigne nelle menzioni geografiche aggiuntive di Bussia e Bricco San Pietro, nella zona di Bricco Giubellini e in località Ornati (tutte a Monforte) e a Roddino. La maggior parte dei vigneti hanno 15 anni, ma quelli dedicati alle selezioni di Barbera Superiore e al Nebbiolo d’Alba sono originari del 1990.

(ns)

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