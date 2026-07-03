Frantoio Sant’Agata - Pandolce Ligure

Il Pandolce Ligure del Frantoio Sant’Agata nasce da un’idea dello chef Enrico Marmo, del ristorante “Momento” di Bordighera, concentrando in un prodotto da forno tipico delle Liguria l’altissima qualità delle materie prime locali: limoni della Riviera, olive Taggiasche candite che con la loro naturale sapidità conferiscono lunghezza nel gusto e pinoli della costa, a dare un tocco raffinato e saporito. Il tutto unito dall’Olio Extra Vergine di Oliva Taggiasche, ottenuto da spremitura freddo, del Frantoio di Sant’Agata di Oneglia. Antico opificio, in attività dal 1827 e posto nei dintorni di Imperia, è noto per la sua produzione di qualità assoluta che ha come protagonista aziendale l’oliva Taggiasca. Il Pandolce - prodotto tipico della Liguria, nato nel XIX secolo come dolce per le festività natalizie - oggi si consuma tutto l’anno. In ligure pandöçe o pan döçe e nella Liguria di ponente pan du bambin, è spesso detto anche “panettone genovese”. Nel Regno Unito e negli Stati Uniti è chiamato “Genoa Cake” (torta di Genova).

Copyright © 2000/2026