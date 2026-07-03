San Giaime, Spumante Extra Brut Sotto Sale 2022

È maturato sul salgemma della miniera di Italkali, nelle Madonie e situata a pochi chilometri dalla Tenuta San Giaime. Questa l’originale caratteristica del Metodo Classico, da uve Carricante, “Sotto Sale”, che resta per 36 mesi sui suoi lieviti alla temperatura costante di 15 gradi nella miniera ancora in attività. I tappi a corona, con membrana permeabile, permettono un parziale scambio con l’esterno saturo di cloruro di sodio. Ancora in fase di sperimentazione, questo spumante 2022 propone aromi di fiori di ginestra e macchia mediterranea, con tocchi di crosta di pane e di pietra focaia. In bocca il sorso è fragrante e dalla carbonica continua, terminando con un finale persistente e saporito. Nel 2006 la famiglia Cicco ha deciso di ridare vita ai vigneti di famiglia, scegliendo di ripartire dal Syrah. Oltre ai vigneti - estesi per 7 ettari e allevati in prevalenza a Syrah, Grillo, Pinot Nero e Nerello Mascalese - e oliveti, l’azienda cura seminativi di grani antichi siciliani, il tutto a biologico. Siamo a Gangi nel palermitano e qui sorge anche la cantina aziendale, dalle radici ben piantate nell’areale delle Alte Madonie. A condurre questa realtà c’è Alessio, nato e cresciuto a Milano che, insieme al padre Salvatore e allo zio Franco Mastrandrea, ha affrontato la sfida enoica riannodando il legame con le terre di famiglia. E nel 2012, sono arrivate le prime 1.000 bottiglie aziendali, oggi 45.000 in media.

(fp)

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