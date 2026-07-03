Della Gherardesca, Costa Toscana Igt Rosato Sibilla 2025

Il Rosato Sibilla 2025 è un vino che rimanda a Sibilla della Gherardesca, sorella di Gaddo e figura centrale della Firenze e della Toscana contemporanea. Ottenuto da un blend a base di Cabernet Franc e Merlot - uve provenienti da Bolgheri, Castagneto Carducci e Livorno - profuma di mora e lampone, anticipando una progressione gustativa agile e succosa, sostenuta da una piacevole sapidità, e concludendosi con un finale croccante e persistente. Il Rosato si affianca ad un bianco da uve Vermentino, ampliando il portafoglio etichette aziendale composto da un Bolgheri Rosso, e da un Brunello di Montalcino. Una storia, quella dei Della Gherardesca, intrecciata con quella di alcune delle famiglie storiche del vino toscano - c’è una parentela diretta con gli Antinori e gli Incisa della Rocchetta - ma mai finita in bottiglia. Un passo oggi consolidatosi, grazie alla collaborazione tra Prosit Group - guidato da Sergio Dagnino, che mette insieme, solo per citarne due, la Cantina di Montalcino a Montalcino e Torrevento, in Puglia - e Gaddo della Gherardesca, il quale ha compiuto la scelta di diventare produttore di vino attraverso il marchio “Della Gherardesca”. Nota la presenza e il legame con il territorio di Bolgheri della famiglia Della Gherardesca, meno, invece, quelli intercorsi nella storia secolare della famiglia con la provincia di Siena, dove i Della Gherardesca possedevano il Castello di Frosini.

(fp)

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