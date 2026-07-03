02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2026 (175x100)

Su i Vini di WineNews

Cordero di Montezemolo, Doc Langhe Arneis 2025

ARNEIS, CORDERO DI MONTEZEMOLO, LANGHE, Su i Vini di WineNews
Vendemmia: 2025
Uvaggio: Arneis
Bottiglie prodotte: 77.000
Prezzo allo scaffale: € 18,00
Proprietà: Elena e Alberto Cordero di Montezemolo
Enologo: Alberto Cordero di Montezemolo
Territorio: Langhe

Il Langhe Arneis 2025 si presenta di colore giallo paglierino brillante. I suoi profumi rimandano alla pesca, alla camomilla e al melone. In bocca il sorso è sapido e vivace, dallo sviluppo continuo e dal finale croccante e persistente, dai ritorni fruttati. La storia della Tenuta Monfalletto, di proprietà di uno dei vari rami della famiglia Falletti, s’intreccia con quella dei Cordero di Montezemolo quando Maria Lydia, figlia della Marchesa Luigia Falletti, sposa Paolo Cordero di Montezemolo nel 1918. La coppia muore prematuramente ma non prima di mettere alla luce un figlio, Paolo. Quest’ultimo cresce con la nonna materna ed erediterà le proprietà di famiglia. Oggi a continuare il lavoro di Paolo ci sono suo figlio Giovanni e i nipoti Elena ed Alberto. L’azienda dispone di 56 ettari a vigneto in biologico, allevati in prevalenza a Nebbiolo, Dolcetto, Barbera, Arneis e Chardonnay e dislocati nel nucleo di Monfalletto, all’Annunziata di La Morra, ad Alba, a Castiglione Falletto, a Guarene e a Cherasco. Nell’articolato portafoglio etichette aziendale ci sono, un Dolcetto d’Alba, un Barbera d’Alba, un Langhe Nebbiolo, un Langhe Arneis, un Pelaverga, il “Fuoricasa”, il Langhe Chardonnay “Elioro”, il Langhe Rosso “Curdè”, il Barbera d’Alba Superiore “Funtanì, l’Alta Langa “Autessa” e, naturalmente, i Barolo “Monfalletto”, “Gattera” ed “Enrico VI”, per una produzione complessiva di 300.000 bottiglie.

(fp)

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: ARNEIS, CORDERO DI MONTEZEMOLO, LANGHE

Altri articoli