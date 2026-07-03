Cordero di Montezemolo, Doc Langhe Arneis 2025

Il Langhe Arneis 2025 si presenta di colore giallo paglierino brillante. I suoi profumi rimandano alla pesca, alla camomilla e al melone. In bocca il sorso è sapido e vivace, dallo sviluppo continuo e dal finale croccante e persistente, dai ritorni fruttati. La storia della Tenuta Monfalletto, di proprietà di uno dei vari rami della famiglia Falletti, s’intreccia con quella dei Cordero di Montezemolo quando Maria Lydia, figlia della Marchesa Luigia Falletti, sposa Paolo Cordero di Montezemolo nel 1918. La coppia muore prematuramente ma non prima di mettere alla luce un figlio, Paolo. Quest’ultimo cresce con la nonna materna ed erediterà le proprietà di famiglia. Oggi a continuare il lavoro di Paolo ci sono suo figlio Giovanni e i nipoti Elena ed Alberto. L’azienda dispone di 56 ettari a vigneto in biologico, allevati in prevalenza a Nebbiolo, Dolcetto, Barbera, Arneis e Chardonnay e dislocati nel nucleo di Monfalletto, all’Annunziata di La Morra, ad Alba, a Castiglione Falletto, a Guarene e a Cherasco. Nell’articolato portafoglio etichette aziendale ci sono, un Dolcetto d’Alba, un Barbera d’Alba, un Langhe Nebbiolo, un Langhe Arneis, un Pelaverga, il “Fuoricasa”, il Langhe Chardonnay “Elioro”, il Langhe Rosso “Curdè”, il Barbera d’Alba Superiore “Funtanì, l’Alta Langa “Autessa” e, naturalmente, i Barolo “Monfalletto”, “Gattera” ed “Enrico VI”, per una produzione complessiva di 300.000 bottiglie.

(fp)

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