Villa Le Prata, Doc Rosso di Montalcino 2024

È dal 2020 che Edoardo Losappio lavora nell’azienda di famiglia: i primi anni gli hanno permesso di prendere confidenza con la vigna e la cantina, di assaggiare tanto vino e di delineare sempre più il suo gusto - ancora parecchio curioso. Dal 2023 ha preso in mano l’attività, affiancando la madre Anna Vittoria Brookshaw e raggiunto quest’anno dal fratello Niccolò. Insieme gestiscono 3 ettari di Sangiovese, una produzione di 12.000 bottiglie e una villa del 1860 meticolosamente ristrutturata e composta da 8 camere e piscina con vista vigneti. Poco oltre, la nuova cantina, che sarà ultimata in tempo per accogliere la vendemmia 2026: "con le vasche di cemento vetrificate al posto dell’acciaio, dove fermenteremo tutto il raccolto" racconta soddisfatto Edoardo, che avrà finalmente più spazio per dedicarsi senza acrobazie alla vinificazione delle uve, raccolte differenziando i 4 vigneti di Villa Le Prata. Due di questi sono proprio davanti alla villa; gli altri due sono oltre la strada provinciale 103 per Bibbiano. Il Sangiovese che compone il Rosso di Montalcino viene scelto ogni anno dalla botte più vivace: oggi sanno che è spesso Vigna Vescovo, la più giovane e l’unica piantata a selezione clonale. Ne risulta un vino brillante e agile, profumato di piccoli frutti di bosco, fiori rossi, buccia d’arancia e nepitella; il sorso è chiaro, mosso da tannino e astringenza e calmo di fiori e macchia mediterranea sul finale.

(ns)

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