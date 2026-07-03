Contratto, Docg Alta Langa Pas Dosè 2022

La storia dei vini Contratto inizia nel 1867, quando furono completati gli scavi della cantina sotterranea, nota come “Cattedrale del Vino”, oggi Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Nel 1919 l’azienda, i cui vini avevano intanto iniziato a conquistare i mercati esteri, produce il primo spumante italiano Millesimato. I Contratto rimangono alla guida della cantina fino al 1993, quando subentra la famiglia Bocchino e successivamente, nel 2011, la famiglia Rivetti. In occasione dell’evento “Alta Langa Roma” abbiamo degustato il Millesimato Pas Dosè 2022. Questo spumante, che rappresenta quasi il 50% della produzione dell’azienda, “è un vino molto importante per il brand - ha detto Luca Cigliuti, responsabile commerciale Contratto - perché viene prodotto con uve di Pinot Nero e Chardonnay provenienti dai nostri vigneti di Bossolasco a 700/800 metri di altezza, che offrono le caratteristiche ideali per questi vitigni. Questo spumante è la dimostrazione che c’è la massima cura anche sul vino, per così dire, d’entrata”. Nel calice ha un colore giallo paglierino intenso e un perlage fine e persistente. Al naso si avvertono profumi di agrumi maturi, nocciola tostata, mela renetta e croissant. Al palato è ampio e vibrante, con sentori di frutta a polpa gialla e scorza d’arancia candita. Si abbina bene a crudi di mare, fritture leggere di paranza o verdure in pastella, formaggi freschi e media stagionatura, sushi.

(Cristina Latessa)

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