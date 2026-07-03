Planisium - Roma

Portare a Roma la cultura enogastronomica pugliese e farla dialogare con la tradizione culinaria capitolina in un percorso di gusto e qualità: questo il progetto che ha portato i coniugi Antonio Valentino ed Emanuela Di Pasqua - già produttori di vino e olio biologico nella loro Tenuta Planisium sui Monti Dauni - ad avviare a Roma, in via dei Greci a due passi dalla celebre Piazza di Spagna, un ristorante e wine bar che non poteva non chiamarsi Planisium, dove la materia prima, a km zero, fa la differenza e le ricette della tradizione - dalla carbonara alle orecchiette alle cime di rapa, per non parlare della gustosissima bombetta pugliese - sono interpretate alla perfezione dallo chef indiano Sudeep Pun residente in Italia da anni. Tutti i vini provengono dalla Tenuta Planisium: dal bianco elegante Fiano “Serritella” ai rossi intensi Nero di Troia “Humara”, Negroamaro “Capotorre”, Primitivo “Montorso”, fino al fresco e fruttato rosato “Briele”. Ogni sorso porta la Puglia nel cuore di Roma.

(Cristina Latessa)

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