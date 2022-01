Il Bettolino, Basilico Idroponico

Nata nel 1989 a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, e attiva in otto comuni di questo areale, la Cooperativa Sociale “Il Bettolino” è specializzata nella coltivazione di erbe aromatiche. Al centro della produzione, il basilico, aromatica di ampia commerciabilità, che “Il Bettolino” produce tutto l’anno, destinandolo a GDO, ristorazione e industria. Un basilico di prima qualità, coltivato dedicando grande attenzione all’ambiente, con la pratica della coltivazione a lotta integrata e soprattutto con la tecnica del “floating system” (coltura idroponica). In vasche di calcestruzzo riempite con acqua e soluzioni nutritive, vengono adagiati plateaux di polistirolo riciclabile su cui viene seminato il basilico, che cresce grazie al contatto diretto delle radici con acqua e nutrienti. Al centro del ciclo produttivo, le serre riscaldate, che sfruttano il gas prodotto dai rifiuti e che si estendono per 10.000 mq, garantendo, tutto l’anno, oltre 60.000 kg di basilico prodotto in media dalla cooperativa.

