Il Forte, Vermouth di Torino

Se la richiesta di drink e bevande “alcohol free” o dal basso tenore alcolico è in crescita, il made in Italy in bottiglia trova una valida risposta nel Vermouth di Torino che - con la sua bassa percentuale di alcol - è sempre più nei desiderata dei barman e della mixology. Il Vermouth di Torino Il Forte è prodotto a partire da vini delle Langhe e del Monferrato, e con zucchero, spezie ed erbe naturali per l’infusione, tutti provenienti dall’Italia. Il Forte nasce dalla passione che caratterizza l’attività di Col dei Venti, una piccola ma conosciuta cantina con base a Castiglione Tinella nel cuneese, che produce anche questo vino rinforzato con alcool in tre versioni diverse (rosso, bianco e bianco extra dry): uva Cortese dolcificata con zucchero raffinato e ravvivata da una selezione di essenze naturali ed infusi di spezie, artemisia, erbe officinali e fiori. Storicamente, il Vermouth - o Vermut - nasce nel 1786 dall’intuito dell’erborista Antonio Carpano, in una piccola bottega di Torino.

