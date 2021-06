Intini, Olio EVO di Olivastra

Intini, azienda olearia pugliese, produce l'olio extravergine 100% Olivastra, varietà autoctona che circoscrive l'area dei comuni di Alberobello, Locorotondo e parte della Valle d'Itria. Un olio dall'amaro elegante con esuberanti espressioni di piccante, al naso contraddistinto da inebrianti sentori di mandorla, mela verde e erba falciata. L’Olivastra, rispetto alle cultivar diffuse della regione, Coratina e Peranzana, è quella meno nota insieme alla Cima di Mola, con cui condivide la particolarità di essere molto tipica nell’area che dalla Murgia digrada verso il mare. Pietro Intini ha rivoluzionato l’azienda di famiglia convogliando l’antica tradizione in un grande investimento nella tecnologia e nel recupero della biodiversità autoctona. Qualità, tracciabilità e grande riguardo alla salute dei consumatori sono i punti di forza aziendali. Olio Intini si avvale di moderne linee di estrazione in continuo che permettono di produrre olio in assenza di ossigeno grazie all’inertizzazione di tutto il processo produttivo.

