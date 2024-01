Italesse, Calice T-made 70

T-made 70, calice ufficiale del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, è uno dei prodotti di punta di Italesse, azienda italiana specializzata in calici professionali cosiddetti sensoriali, di calici progettati cioè a partire dall’assunto che ogni vino è unico per le sue sensazioni organolettiche, figlie di uno specifico terroir, e creati quindi per valorizzare tale unicità, in contrapposizione con la moda del calice universale o la filosofia del calice varietale. Prodotto inizialmente in versione in vetro soffiato a macchina, adatto per un uso intenso, il T-made 70, che ormai da tre anni accompagna le degustazioni delle anteprime dei vini Brunello, è oggi disponibile anche in versione “Leggerissimi” cioè in vetro soffiato a bocca e lavorato a mano di ultimissima generazione, talmente leggero da aggiungere alle sensazioni visive, olfattive e gustative del vino anche l’emozione della sensazione tattile nell’atto dell’ossigenazione del vino. Il calice, dal volume adeguato, il fondo piatto, pareti alte ed avvolgenti, e un bevante proporzionato, è stato studiato, con un approccio di tipo scientifico e “artigianale” per mitigare l’impatto dell’alcool, valorizzare l’eleganza e la complessità e, soprattutto, rispettare le sensazioni organolettiche dei vini al palato. Perfetto strumento per la degustazione professionale, il T-made 70, adottato da molte cantine del territorio, si dimostra al tempo stesso straordinario nell’utilizzo quotidiano per degustare i vini di Montalcino così come altri dalla struttura organolettica simile.

