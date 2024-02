La Canestra, Pastinaca di Capitignano Presidio Slow Food

La Pastinaca di Capitignano - presidio Slow Food - è un ortaggio poco conosciuto e le sue origini risalgono a tempi remoti, tant’è che si può parlare di archeologia orticola. Quella coltivata nel territorio di Capitignano è un prodotto di assoluta eccellenza anche per le sue particolari caratteristiche nutritive ed organolettiche. Si tratta di una radice simile alla carota ma di colore bianco crema e con intricate ramificazioni che ricordano lo zenzero. Ha sapore dolce e molto diverso da altri tipi di pastinaca, come quelle olandesi, per esempio, e, in Italia, è ormai scomparsa quasi del tutto da secoli, soppiantata dalle patate. L’azienda “La Canestra”, situata nell’alta valle dell’Aterno, zona, compresa nel Parco Nazionale del Gran Sasso, è dal 1996 animata dalla famiglia Commentucci che qui produce farine, legumi, ortaggi - pastinaca compresa - e confetture, usando materie prime locali, legate ad antiche tradizioni montanare. L’azienda è anche una fattoria didattica, possiede un giardino botanico e un allevamento di razze antiche.

Copyright © 2000/2024