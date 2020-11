La Perla di Torino, Tartufo Fondente Macaé

via Catania, 9

Tutto il piacere del cioccolato fondente nella sua semplicità e prelibatezza. È questa l’essenza del Fondente Macaé, il tartufo con fave di cacao Grand Cru de Terroir del Brasile e nocciole del Piemonte, prodotto da La Perla di Torino. L’azienda, fondata nel 1992, recupera e rinnova la tradizione dolciaria piemontese, celebrando una delle più amate espressioni storiche della città della Mole: il tartufo, appunto, preparato oggi come un quarto di secolo fa, con ingredienti di prima qualità e con lavorazioni rigorosamente manuali, che rispettano la materia prima, attentamente selezionata, per esaltarne profumi e sapori. Tre sono le creazioni fondamentali dell’azienda: La Perla Nera, La Perla Bianca e il tartufo fondente Extreme, con cui il fondatore del laboratorio artigianale Sergio Arzilli ha voluto celebrare Torino, trasmettendo inoltre la sua passione per il buon cioccolato alla figlia Valentina, oggi al suo fianco nella guida del laboratorio, uno tra i più significativi dello scenario dolciario piemontese.

