La Via del Tè, Tè italiano

L’azienda fiorentina “La Via del Tè” nasce nel 1961 dall’intraprendenza di Alfredo Carrai, che affascinato dal mondo del tè accetta la sfida di introdurre in Italia il consumo e la cultura di questa bevanda, allora pressoché sconosciuta. La voglia di approfondire la conoscenza della seconda bevanda più bevuta al mondo, lo porta a compiere numerosi viaggi alla ricerca dei tè più rari, dai tè bianchi ai tè pregiati dello Yunnan, da quelli di Darjeeling a quelli di Gyokuro, facendo conoscere agli italiani, abituati allo sporadico consumo del tè nero in filtri, il vero mondo del tè. Dalle prime confezioni a marchio “Snake”, alle importazioni dei tè nelle confezioni dei paesi d’origine, fino ad arrivare negli anni Ottanta del secolo scorso alla creazione del brand “La Via del Tè” scelto in omaggio alla tradizione giapponese del Chano-yu, che trova nel Chado, “la via del tè” appunto, il suo fondamento. E da ultimo, ma non meno importante, l'esclusiva sfida del Tè italiano, che l’azienda commercializza nella variante tè verde prodotta dalle piantagioni del Lago Maggiore.

