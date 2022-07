Luigi Guffanti Formaggi, Erboritain

via Milano, 140

L’antica formaggeria Lugi Guffanti di Arona, in provincia di Novara, propone in chiave moderna la classica pralina erborinata Guffanti, “Erboritain”, un “Napolitain” al cioccolato (sia cioccolato al latte che cioccolato bianco) con un’anima di formaggio erborinato. Ogni pralina riporta il nome dei fondatori della Luigi Guffanti Formaggi, ovvero i coniugi Luigi e Dirce. “Dirce” è composto da cioccolato al latte con erborinato novarese, mentre “Luigi” presenta cioccolato bianco con all’interno erborinato Sancarlone al caffè. I due Napolitain uniti formano un cuore, che è anche quello con cui Guffanti tramanda nel tempo la propria tradizione casearia. Il tutto sottolineato dalla dedica ai fondatori dell’azienda (nata nel 1976), a simboleggiare una dedizione all’arte casearia solida e tenace, che, nel tempo, ha offerto con continuità una ricca proposta comprendente anche formaggi quali l’Asiago, il Bagòss, il Bastardo del Grappa, il Berg rebell, il Bitto, il Blu di Lanzo e il Bra, per citarne soltanto alcuni.

