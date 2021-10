Macelleria Equina Avesani, Pastissada de Caval

Riconosciuta bottega storica dal Comune di Verona nel 2015, la storia della Macelleria Equina della famiglia Avesani inizia nel 1951: specializzandosi da subito in carne equina, venne incontro alla tradizione gastronomica locale, valorizzandone anche le note e particolari proprietà. La carne di cavallo possiede, infatti, alcune caratteristiche nutrizionali - oltre che organolettiche – proprie, che la differenziano dalle altre carni, come il ricco contenuto proteico e vitaminico e il ferro facilmente assimilabile. Oltre ai semplici tagli di carne fresca e ai salumi di carni equine, la macelleria propone anche specialità cotte e crude, dalla tartare ai carpacci, dal ragù d'asino alla “pastissada de caval”, stracotto speziato della tradizione veronese che pare abbia origine da una furiosa battaglia del 489, che lasciò migliaia di cavalli morti sul campo. Per sfamare i soldati stremati se ne autorizzò il recupero e la cottura, dando origine a questo piatto delizioso apprezzato ancora oggi e spesso servito con la polenta.

