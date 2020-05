Marinagela Prunotto, Cognà

L’Azienda Agricola Mariangela Prunotto, da sempre ad Alba, “capitale” delle Langhe, da oltre 15 anni coltiva i propri terreni a biologico, da cui ricava un ampio portafoglio prodotti che va dal miele alle confetture, dalla frutta sciroppata ai sughi e alle salse, dai legumi alle specialità in vasetto. Tra questi un posto speciale lo occupa certamente la Cognà. La Cognà all'Albese può essere impropriamente definita una mostarda d’uva, mentre è una deliziosa crema versatile su molti piatti. Tradizionalmente, gli ingredienti venivano reperiti dopo la raccolta della frutta. Quindi gli ultimi grappoli di uva, le pere rimaste da raccogliere sugli alberi, così come le mele cotogne che venivano fatte cuocere con le noci e le nocciole. Così come allora la Cognà di Prunotto combina Mosto d'uva Dolcetto, mele Renetta, mele cotogne, pere madernassa, noci e nocciole Piemonte. Può essere consumata semplicemente sul pane, usato come una specie di mostarda per accompagnare i bolliti o i formaggi, oppure aggiunta a gelati e granite.

