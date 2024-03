Melchiori, Aceto da bere

Declinato in vari gusti: zenzero, curcuma, barbabietola, mirtillo, spirulina, spinacio, mela, l’aceto di mela, non puro ma diluito in acqua tiepida o con altre bevande, è diventato anche da bere, abbandonando per un attimo il suo ruolo prevalente di condimento e conquistando un rilievo del tutto nuovo e significativo. Capace di integrare la dieta, può aiutare molti processi biologici del nostro organismo. Quello prodotto da Melchiori - azienda familiare nata nel 1994 in Val di Non, precisamente a Predaia in provincia di Trento, e specializzata nella produzione di aceto di mele, ma anche di sidro, spremute e birra - che lo ha affinato con 20 anni di studi e sperimentazioni, è frutto di un prezioso mix di ingredienti quali l’aceto di sidro di mela non filtrato, frutta e verdura bilanciati dall’aggiunta di spezie e unisce i benefici dell’aceto di mela della Val di Non alle proprietà naturali dei succhi di frutta in purezza di provenienza biologica, diventando una bevanda con effetti depurativi e drenanti.

Copyright © 2000/2024