Meletti, Anisetta Meletti

L’Anisetta è uno dei classici dell’arte liquoristica italiana. Liquore che deriva dalla distillazione in alambicco discontinuo di semi di anice e altre spezie aromatiche che esaltano la freschezza delle botaniche mediterranee, è ottenuto secondo l’originale ricetta creata nel 1870 dal Cav. Silvio Meletti. Dolce, gradevolissimo, invecchiato per il tempo necessario a far sì che la giovinezza dall’anice distillato fresco lasci spazio all’aromaticità, l’Anisetta Meletti è un liquore trasparente e sincero, rappresentando una tipica specialità marchigiana. La famiglia Meletti custodisce ancora oggi la ricetta originale e garantisce la continuità a questa tradizione. Di eccellente intensità aromatica e dal gusto rotondo e fruttato senza note aggressive, l’Anisetta Meletti è liquore versatile. Appagante se bevuta in purezza, può essere gustata anche on the rocks, con la mosca (3 chicchi di caffè tostato immersi nel bicchierino), ghiacciata, per nobilitare il caffè, per profumare i dolci o arricchire macedonie di frutta.

Copyright © 2000/2023