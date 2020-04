Moschella, Uovo di Pasqua

Ricercatore instancabile e attento selezionatore di materie prime il pasticcere con sede a Milano Nicolò Moschella produce dolci di alto artigianato e d’eccellenza unica nel gusto. Tra questi un posto di primo piano è occupato senz’altro dalle Uova di Pasqua. Creatività inarrestabile e materia prima di lato livello danno vita a pezzi unici realizzati utilizzando il cacao Fino de Aroma, di origine colombiana. Un prodotto completamente naturale in quanto non subisce alcun processo chimico e non viene trattato con agenti alcalinizzanti, permettendo di mantenere le sue originali proprietà organolettiche. La denominazione di Fino de Aroma indica il suo profilo sensoriale unico e raffinato che lo distingue da tutti gli altri cacao del mondo e che è caratterizzato da aromi e gusti fruttati e floreali con note maltate. In questo periodo di domiciliazione coatta, causa Covid-19, anche Nicolò Moschella non fa mancare le sue delizie, offrendo un servizio di delivery, attraverso il suo sito.

Copyright © 2000/2020