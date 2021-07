Naturæ Gin, Fructetum London Dry Gin

Naturæ Gin, come si può dedurre dal nome, è un progetto ispirato alla natura, crea distillati a partire da botaniche selezionate e dall’utilizzo di tecniche artigianali ed è un’intuizione di Diego Sgarbossa e Carlo De Filippo. Per la produzione i due fondatori hanno adottato una filosofia ecosostenibile: adoperano una base alcolica certificata Bio, bottiglie in vetro 100% riciclato, etichette in polipropilene riciclabile e packaging plastic-free. Inoltre, la scatola che accoglie le bottiglie Naturæ Gin è pensata appositamente per le spedizioni: in questo modo vengono risparmiati ulteriori imballaggi e confezioni aggiuntive. Fructetum è la prima referenza firmata Naturæ Gin. Si tratta di un Gin stilisticamente modellato sul London dry gin, con una gradazione alcolica di 43%, ottenuto da botaniche italiane sapientemente amalgamate: ginepro, bergamotto, scorza d’arancia, rosa canina, semi di coriandolo, mela e pepe cubebe, a rendere Fructetum un gin amabile ed equilibrato, da consumare liscio o come ingrediente di cocktail.

