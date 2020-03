Nerofermento, Aglio Nero di Voghiera

Da bianco a nero, l’aglio si fa elegante per il nostro palato. Il processo fermentativo trasforma il comune aroma intenso e pungente in un sapore più morbido e delicato, rendendo la consistenza degli spicchi più tenera. Con queste peculiarità, l’aglio nero è sempre più protagonista sia nelle cucine gourmet sia nella dieta di tutti i giorni. Il Nero di Voghiera Dop, tutelato dal Consorzio Produttori Aglio di Voghiera, è sinonimo di qualità ma anche di eccezionale dolcezza. Grazie alla lunga fermentazione interamente naturale, in ambiente a temperatura e umidità controllate per almeno 60 giorni, i bulbi imbruniscono abbandonando il candore facendosi più delicato. Sapido e saporito, le sue note umami, balsamiche, acide e zuccherine, gli donano una profondità inaspettata anche nei piatti più semplici. L’offerta di NeroFermento spazia dal celebre Nero Di Voghiera fino ad un’ampia gamma di prodotti pensati per soddisfare le esigenze più disparate, dai foodies fino ai medi e grandi retail.

