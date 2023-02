Noalya, Cioccolato Coltivato

Noalya è Alessio Tessieri, uno dei massimi esperti di cioccolato, che nel 1997 ha iniziato il suo viaggio intorno al pianeta per selezionare le piantagioni migliori e ottenere i migliori cacao. Un viaggio che non termina mai e che gli consente di proporre una gamma di cioccolati monorigine e di elaborare una serie di blend esclusivi in grado di esaltare aromi e gusto. Dal Sudamerica all’Africa, dai Tropici del Cancro a quello del Capricorno passando per l’Equatore. Il filo rosso delle piantagioni da cui Noalya si approvvigiona, intreccia molti luoghi e ovviamente il Venezuela dove c’è la tenuta di proprietà di Alessio Tessieri. Da qui Noalya ricava le fave di cacao per trasformarlo in cioccolato di alta qualità: il Criollo Merideño, il Guasare e il bianco Porcelana. Noalya garantisce una filiera di produzione unica: appena conclusi i processi e le lavorazioni sui luoghi di raccolta, il cacao, in sacchi di juta, inizia finalmente il viaggio dai quattro continenti allo stabilimento nel cuore della Toscana.

