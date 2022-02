Nonino, Acquavite d'Uva ÙE® La Riserva dei Cento Anni

La famiglia Nonino non ha bisogno di presentazioni, rappresenta semplicemente un punto di riferimento della distillazione made in Italy e una delle eccellenze più solide nel suo comparto. Una storia lunga oltre un secolo per la famiglia friulana, vero e proprio simbolo di questa antica arte. Dal ricco portafoglio dell’azienda con base a Percoto in provincia di Udine, segnaliamo La Riserva “dei Cent’anni” 14 Years ÙE. Dal 1998, per festeggiare i Cent’anni di distillazione della famiglia, i Nonino selezionano 4 barrique di “ÙE” di Monovitigni (nel 1984 i Nonino distillano l’uva intera e creano l’Acquavite d’Uva “ÙE” un distillato in cui viene lavorata, in un’unica operazione, la buccia, la polpa e il succo dell’uva), da cui ricavano questa acquavite unica al mondo. Ambrata, intensa, limpida e invitante, al naso è complessa e morbida, viva e completa con sfumature di spezie, zafferano, cannella, curry, noce moscata e frutta secca e di mandorle appena sgusciate con sapore ampio e molto persistente.

