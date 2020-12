Nonino, Grappa Riserva Aged 24 Years Sherry Cask Sotto Sigillo

La famiglia Nonino non ha bisogno di presentazioni, rappresenta semplicemente un punto di riferimento della distillazione made in Italy e una delle eccellenze più solide nel suo comparto. Una storia lunga oltre un secolo per la famiglia friulana, vero e proprio simbolo di questa antica arte. Dal ricco portafoglio dell’azienda con base a Percoto in provincia di Udine, segnaliamo per le feste questa Grappa Aged 24 Years Sherry Cask Sotto Sigillo, invecchiata in Sherry cask dal 1994 (botti ex-Sherry n° 354 e ex-Sherry n° 364) sotto sigillo e sorveglianza permanente dell’Agenzia delle Dogane, prodotta in sole 1135 bottiglie, rara, intensa e preziosa. Distillata artigianalmente in alambicco discontinuo a vapore in rame, è ricca e complessa nel suo bagaglio aromatico che profuma di crema, miele, frutta tropicale, arancia, tabacco e cioccolato, trovando al palato una particolare finezza, dove resta in bocca interminabile fino ad un finale che vira su cenni leggermente mentolati, poi affumicati e di sotto bosco.

