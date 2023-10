Ornellaia, Doc Bolgheri Superiore Ornellaia 2020

Bouquet ampio e molto complesso per l’Ornellaia 2020 (vino celebratissimo e anche quest’anno uscito in versione “etichetta d’artista”), che svela aromi di ciliegia, visciole, amarena in quantità, pepe, erbe balsamiche, agrumi scuri e spezie dolci con tocchi tostati ben calibrati. Al palato ha già grande equilibrio tra una vibrante acidità, la nitida componente tannica e un bel frutto turgido e fresco. L’Ornellaia, tenuta di 115 ettari a vigneto per una produzione di 1.000.000 di bottiglie, è oggi protagonista di un cambio al suo vertice epocale, con il saluto allo storico Ceo Giovanni Geddes da Filicaja e l’avvicendamento della direzione tecnica: da Axel Heinz a Marco Balsimelli.

