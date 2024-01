PachinEat, Acqua di Pomodoro

L’acqua di pomodoro, o meglio l’essenza di pomodoro, è l’anima del pomodoro stesso. PachinEat produce l’Acqua di Pomodoro Datterino o Marinda, che contiene tutta la sostanza del pomodoro, il profumo, il sapore, la dolcezza, la sapidità, le caratteristiche organolettiche e proteiche. PachinEat ha valutato la prospettiva di questo ingrediente ed ha raffinato la tecnica, completamente manuale e naturale, per l’estrazione dell’anima del pomodoro stesso. Il risultato è una vera e propria “essenza di pomodoro”. L’acqua di pomodoro si è così conquistata un posto d’onore nelle cucine blasonate non solo italiane. Il suo segreto non è un segreto: fresca, acidula, ideale da gelificare, aggiunge gusto, originalità e divertimento ai piatti, anche ai più banali. Ideale per marinature, intingoli di mare, per risottare pasta e riso, per le cotture di carni, per la lievitazione. Inevitabile nella preparazione di cocktail il suo uso ha arricchito anche lo scenario dell’utilizzo del pomodoro nel mondo dei bartender.

