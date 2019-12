Panettone al vino perpetuo Vecchio Samperi

Un panettone con tutti i profumi di Sicilia? È quello prodotto dalla pasticceria Fiasconaro. Nato dalla collaborazione con Dolce&Gabbana, inaugura un nuovo rituale di gusto Made in Italy grazie all’elegante boccetta con nebulizzatore che accompagna il panettone: al suo interno, il vino perpetuo Vecchio Samperi da spruzzare direttamente sul dolce, per trasportare mente e palato direttamente sull’isola. La ricetta prevede canditi di arancio e cedro uniti all’uvetta, impasto a base di farine di grani siciliani. Ma sono le suggestioni del Vecchio Samperi, dal retrogusto agrumato, a dare quel quid in più al panettone. A rendere unico il Vecchio Samperi, la mescolanza di vini di annate differenti nella stessa botte, da quelli invecchiati da più di quarant’anni a quelli di recente produzione. Il panettone è disponibile nel formato da 1 kg ed è accompagnato da un nebulizzatore da 30 ml. Una scatola in latta, con i motivi decorativi del carretto siciliano, suggella il connubio tra Dolce&Gabbana e Fiasconaro.

